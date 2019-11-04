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تحذير.. قلة النوم تُسبب 7 أمراض خطيرة

تحذير.. قلة النوم تُسبب 7 أمراض خطيرة
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تواصل – الرياض:

قال استشاري طب الأسرة والمجتمع بصحة جدة الدكتور خالد باواكد، أن النوم الصحي يحمي الإنسان من 7 أمراض، وأنه طريق يؤدي إلى السعادة والاستقرار النفسي.

وقدم باواكد نصيحة بضرورة تمتع الجسد بـ8 ساعات من النوم يوميا حتى لو كانت وظيفة العاملين بنظام المناوبات.

وأوضح قائلا: «أظهرت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين لا يحصلون على ساعات كافية من النوم هم الأكثر عرضة للأمراض، كما أن الأشخاص الذين يحصلون على ساعات كافية من النوم تنضبط لديهم هرمونات الشهية، وبالتالي تقل نسبة تناول السعرات الحرارية لديهم، كما يساعد النوم الصحي في تقليل الشعور بالألم».

ووجد الكثير من الباحثين أن الحصول على ساعات قليلة من النوم يزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض التالية:

السمنة وتراكم الدهون

أمراض القلب

السكتة الدماغية

الشيخوخة المبكرة

التوتر العصبي والاكتئاب

الهالات السوداء حول العين

ضعف التركيز والذاكرة

 

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