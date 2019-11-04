العراق.. وفاة وإصابة 14 متظاهراً في اشتباكات مع قوات الأمن أمام القنصلية الإيرانية بكربلاء

تواصل – وكالات:

أفاد المركز العراقي لجرائم الحرب بوفاة 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين في اشتباكات وقعت ليل الاثنين بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية أمام قنصلية إيران بمدينة كربلاء، بعدما رفع متظاهرون عراقيون علم بلادهم على حائط القنصلية الإيرانية بالمدينة.

ووفقاً لموقع “العربية نت” تأتى المظاهرات بعدما خاطب رئيس وزراء العراق، عادل عبد المهدي، المتظاهرين، أمس الأحد، قائلاً :”احتجاجاتكم دفعت السلطات الثلاث إلى مراجعة مواقفها”، حيث برر رئيس وزراء العراق العنف ضد المتظاهرين بأنه موجه ضد الخارجين عن القانون، مشيراً إلى أن قوات الأمن لا تهاجم المحتجين، وإنما ترد على هجمات الخارجين عن القانون.

وتعهد رئيس وزراء العراق بالتحقيق في نوع السلاح الذي استخدم من قِبل القوات الأمنية في الاحتجاجات”.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني في عمليات العاصمة العراقية بغداد بإعادة فتح أغلب شوارع العاصمة التي أغلقت، الأحد، بعد انسحاب المتظاهرين، مؤكداً أن القوات الأمنية أزالت الحواجز التي وضعها المتظاهرون، وأعادت فتح الطرق بعد انسحاب المتظاهرين.