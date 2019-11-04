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حالة الطقس المتوقعة اليوم.. سحب رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق

حالة الطقس المتوقعة اليوم.. سحب رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الشرقية ، جازان، عسير ،الباحة)، فيما تنشط الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى منطقتي الرياض والقصيم.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والاوسط وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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