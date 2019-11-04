«الأمن السيبراني» يحذر مستخدمي «كروم» و«أبل».. ثغرات أمنية خطيرة

تواصل – فريق التحرير:

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، عملاء أجهزة “أبل”، ومستخدمي متصفح “جوجل كروم” من ثغرات أمنية خطيرة، في تحذيرات أمنية عالية المستوى.

وقال المركز في بيان عبر حسابه في “تويتر” إن شركة أبل أصدرت تحديثات لمعالجة عدة ثغرات في بعض منتجاتها، موضحة أن التهديد يتعلق بثغرات تمكّن المهاجم من تنفيذ أعطال في الذاكرة وبرمجيات خبيثة، موصياً بتحديث المنتجات المتأثرة من المتجر الرسمي.

وفيما يتعلق بمتصفح “جوجل كروم”، أوضح الأمن السيبراني أن شركة “جوجل أصدرت تحديثا لمعالجة ثغرتين في متصفح كروم لأنظمة linux و mac.

وأضاف المركز أن هذه الثغرات تمكن المهاجم من استغلالها في جذب المستخدم إلى زيارة صفحة خبيثة، داعية المستخدمين إلى تحديث المتصفح إلى النسخة الجديدة لعلاج هذه الثغرات الخطيرة.