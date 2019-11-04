حارس أمن يعتدي بـ «الضرب المبرح» على مدير مستشفى حكومي بجدة

تواصل – فريق التحرير:

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة جدة التحقيق في واقعة اعتداء حارس أمن بأحد المستشفيات الحكومية بالضرب المبرح على مدير مناوب كان في جولة تفقدية.

وكان المدير المناوب قد تفاجأ بشخص داخل منطقة محظور الدخول بها، ما دفعه للاستفسار من الحارس، الذي كان يدخن بالمخالفة، ولم يُعره أي اهتمام.

وبحسب شهود عيان فإن الحارس لم يظهر أي تعاون أو قبول لتوضيحه أن ذلك مخالف للقواعد، بل توجّه إلى مكتب المدير المناوب وانهال عليه بالضرب المبرح، ما استدعى إدخاله المستشفى لتلقي العلاج، كما تم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ اللازم وفقا للاختصاص.