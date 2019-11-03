توضيح من «حساب المواطن» بشأن المستندات المطلوبة للتسجيل

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

إجراء عاجل من التعليم ضد «قيادي» زار مدرسة بنات في عسير (فيديو)

إجراء عاجل من التعليم ضد «قيادي» زار مدرسة بنات في عسير (فيديو)

توضيح مهم من «التعليم العالي» بشأن رسوم الجامعات ومكافآت الطلاب

توضيح مهم من «التعليم العالي» بشأن رسوم الجامعات ومكافآت الطلاب

التفاصيل الكاملة لاكتتاب «أرامكو».. تحديد النطاق السعري للأسهم خلال 10 أيام

التفاصيل الكاملة لاكتتاب «أرامكو».. تحديد النطاق السعري للأسهم خلال 10 أيام

هيئة السوق المالية توافق على طلب «أرامكو» لطرح أسهمها للاكتتاب

هيئة السوق المالية توافق على طلب «أرامكو» لطرح أسهمها للاكتتاب

توضيح من «حساب المواطن» بشأن المستندات المطلوبة للتسجيل

توضيح من «حساب المواطن» بشأن المستندات المطلوبة للتسجيل
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، أن بطاقة الهوية ليست من المستندات المطلوبة للتسجيل في البرنامج.

 جاء ذلك في رد من البرنامج، على استفسار مستفيد بهذا الشأن: “أنه في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسم الشخص، وفي حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الأسرة.
يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 25 استحقاق شهر ديسمبر المقبل (هنا)، ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، أن يكون المسجل سعودي الجنسية.

ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاما.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ24

حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ24

مستفيد يشتكي من عدم تسلم مبلغ الدعم.. «حساب المواطن» يرد

مستفيد يشتكي من عدم تسلم مبلغ الدعم.. «حساب المواطن» يرد

مستفيد يستفسر عن الحد الأقصى للدعم.. و«حساب المواطن» يرد

مستفيد يستفسر عن الحد الأقصى للدعم.. و«حساب المواطن» يرد

مطَّلقة تعول 4 أبناء تشكو توقف الدعم.. «حساب المواطن» يرد

مطَّلقة تعول 4 أبناء تشكو توقف الدعم.. «حساب المواطن» يرد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام

المزيد
الرجعية والإسلام
تدوينات حرة

الرجعية والإسلام

المزيد
جبر الخواطر.. عبادة وفن!
مقالات

جبر الخواطر.. عبادة وفن!

المزيد
الطوفان القادم 17
مقالات

الطوفان القادم 17

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>