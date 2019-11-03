تحرير يد طفل علقت بـ «خاتم» في المدينة

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة، اليوم الأحد، من تحرير يد طفل، ١٣ عاما، بعد أن علق بخاتم، في خيبر.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني، أن بلاغًا ورد عند الساعة ١١:١٧ صباح اليوم الأحد من مواطن “حضوريًا” للفرقة مع ابنه بمحافظة خيبر، يفيد بأن خاتماً علق في إصبع ابنه البالغ ١٣ عامًا، مشيرًا إلى أن فرقة الإنقاذ قصت الخاتم، وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

وفي حادث آخر أضاف “الجهني” أنه ورد بلاغ عند الساعة ١٨:٣٠ من مساء أمس السبت من طوارئ مستشفى الملك فهد عن احتجاز يد شخص بجسم معدني.

وأشار متحدث مدني المدينة إلى أنه جرى توجيه فريق الإنقاذ، حيث اتضح دخول جسم معدني باليد اليسرى نتيجة حادث مروري، مؤكدًا أنه تم إخراجه وتحرير اليد تحت إشراف فريق طبي من المستشفى.