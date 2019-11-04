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الرشوش والجارح والودق.. «الزعاق» يوضح أسماء المطر عند العرب والعامة (فيديو)

الرشوش والجارح والودق.. «الزعاق» يوضح أسماء المطر عند العرب والعامة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نشر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، يوضح فيه الأسماء المختلفة التي أطلقها العرب والعامة على الأمطار.

وقال الزعاق: “إن الأمطار الأولى التي تنزل في موسم الوسم والتي تأتي بعد طول انتظار أسمها “الغسول”، لأنها تغسل الأرض وفي اللغة العربية تسمى الغيث، لأنه يأتي بعد انقطاع طويل لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم “اللهم أغثنا”.

وأضاف أن الأمطار الخفيفة تسمى “الرشوش” لأنها ترش الأرض بخفة، أما الأمطار القوية والتي تكون مصحوبة أحيانا بالبرد فتسمى “الجارح” لأنها تهطل بقوة وتؤثر في الأرض وتغير مسار الأودية والشعاب.

وتابع أن بعض الأمطار والتي تدوم لفترة لأيام أو أسابيع دون رعد أو برق وبلا انقطاع تسمى “الديم” أو الهتان، أما المطر الذي ينزل على شكل خطوط سوداء من السحب الدخانية فيسمى “الودق” أو “الهماليل”.

 

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