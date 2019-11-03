الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

التفاصيل الكاملة لاكتتاب «أرامكو».. تحديد النطاق السعري للأسهم خلال 10 أيام

التفاصيل الكاملة لاكتتاب «أرامكو».. تحديد النطاق السعري للأسهم خلال 10 أيام

هيئة السوق المالية توافق على طلب «أرامكو» لطرح أسهمها للاكتتاب

هيئة السوق المالية توافق على طلب «أرامكو» لطرح أسهمها للاكتتاب

شرطة الشرقية تطيح بـ «لص المنازل».. ارتكب 10 جرائم سرقة بالدمام

شرطة الشرقية تطيح بـ «لص المنازل».. ارتكب 10 جرائم سرقة بالدمام

مزود بنصف كيلو ذهب.. طرح أغلى هاتف في العالم

مزود بنصف كيلو ذهب.. طرح أغلى هاتف في العالم

وظائف أكاديمية للجنسين بـ«جامعة الجوف».. الشروط وطريقة التقديم

وظائف أكاديمية للجنسين بـ«جامعة الجوف».. الشروط وطريقة التقديم
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الجوف، اليوم الأحد، عن توفر وظائف أكاديمية بدرجة أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، للمواطنين والمواطنات، في كل من مدينة سكاكا ومحافظتي القريات وطبرجل.

واشترطت الجامعة أن تكون المؤهلات العلمية من جامعات معترف بها، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية، وشروط أخرى يمكن الاطلاع عليها عبر موقع وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

وحددت الجامعة أيضا عدداً من الشروط، منها مطابقة التخصص في المراحل الدراسية الثلاث البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ويُستثنى من ذلك التخصصات التي لا تمنح درجة البكالوريوس، وألا يقل التقدير في جميع المراحل الدراسية عن جيد جداً، والتفرغ الكامل لمدة سنة دراسية أثناء دراسة الماجستير والدكتوراه.

وأشارت جامعة الجوف، إلى أن التقديم سيتاح اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 15 / 3 /1441 حتى يوم 25/ 3 / 1441، عبر موقع وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الجوف.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مسؤول بـ«أرامكو» يكشف ملامح وظائف المستقبل.. طفرة في سوق العمل

مسؤول بـ«أرامكو» يكشف ملامح وظائف المستقبل.. طفرة في سوق العمل

«الدفاع» تعلن توفر 50 وظيفة إدارية بالقوات البحرية الملكية.. الشروط وطريقة التقديم

«الدفاع» تعلن توفر 50 وظيفة إدارية بالقوات البحرية الملكية.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف أكاديمية للجنسين بعدة تخصصات في جامعة الحدود الشمالية

وظائف أكاديمية للجنسين بعدة تخصصات في جامعة الحدود الشمالية

وظائف في «تطوير التعليم القابضة» بالرياض.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف في «تطوير التعليم القابضة» بالرياض.. التفاصيل ورابط التقديم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الرجعية والإسلام
تدوينات حرة

الرجعية والإسلام

المزيد
جبر الخواطر.. عبادة وفن!
مقالات

جبر الخواطر.. عبادة وفن!

المزيد
الطوفان القادم 17
مقالات

الطوفان القادم 17

المزيد
المتعلقون
تدوينات حرة

المتعلقون

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>