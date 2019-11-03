وظائف أكاديمية للجنسين بـ«جامعة الجوف».. الشروط وطريقة التقديم

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أعلنت جامعة الجوف، اليوم الأحد، عن توفر وظائف أكاديمية بدرجة أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، للمواطنين والمواطنات، في كل من مدينة سكاكا ومحافظتي القريات وطبرجل.

واشترطت الجامعة أن تكون المؤهلات العلمية من جامعات معترف بها، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية، وشروط أخرى يمكن الاطلاع عليها عبر موقع وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

وحددت الجامعة أيضا عدداً من الشروط، منها مطابقة التخصص في المراحل الدراسية الثلاث البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ويُستثنى من ذلك التخصصات التي لا تمنح درجة البكالوريوس، وألا يقل التقدير في جميع المراحل الدراسية عن جيد جداً، والتفرغ الكامل لمدة سنة دراسية أثناء دراسة الماجستير والدكتوراه.

وأشارت جامعة الجوف، إلى أن التقديم سيتاح اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 15 / 3 /1441 حتى يوم 25/ 3 / 1441، عبر موقع وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الجوف.