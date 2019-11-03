دراجة هوائية تعمل بنظام «أندرويد».. تتعرف على الصوت والوجه

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة Exxite دراجتها الهوائية الكهربائية الجديدة “X One”، والتي تمتاز بالعديد من الحلول التقنية الحديثة مثل التعرف على الصوت والوجه، مؤكدة أنه سيتم طرحها صيف العام المقبل بسعر يبدأ من 1800 يورو.

وقالت الشركة الفرنسية إن دراجتها الهوائية الكهربائية الجديدة تزن حوالي 20 كغم بفضل إطارها المصنوع من سبائك الألومنيوم، كما تعتمد على سواعد محرك كهربائي على سرة العجلة الخلفية يصل بها إلى السرعة القصوى 25 كلم/س.

وتتوفر للدراجة الجديدة بطاريتان سعة 10.5 أو 16 كيلووات ساعة، وبذلك تبلغ الدراجة مدى السير 50 أو 75 كلم.

وتم دمج حاسوب يعمل بنظام أندرويد على شكل هاتف ذكي بالدراجة، والذي يسمح بالعديد من الوظائف الذكية من خلال التطبيق Exxite، مثل التعرف على الوجه ووظيفة تغيير إشارات الاتجاه؛ حيث تكفي إيماءة من الوجه لتغيير الإشارة ناحية اليمين أو اليسار.

وعن طريق التطبيق يمكن التعرف على العديد من البيانات الخاصة بعملية الدفع، كما يمكن تخزين إعدادات الضبط الشخصية وتفعيلها عن طريق بصمة الإصبع، ويمكن للدراجة التعرف على الصوت للتحكم على سبيل المثال في نظام الملاحة بالأوامر الصوتية.