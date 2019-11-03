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6 فوائد لتناول الماء الدافئ مع الليمون صباحا

6 فوائد لتناول الماء الدافئ مع الليمون صباحا
Fresh Lemon Tea with Mint Leaves in Transparent Cups
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تواصل – وكالات:

ينصح خبراء الصحة بتناول الماء الدافئ مع الليمون، بدرجة حرارة بين 40 و50 مئوية، في الصباح لما له من فوائد عديدة في زيادة مناعة الجسم ويساعد على التخلص من تراكم الدهون.

وأوضحت دراسة أمريكية أجراها “ناشيونال انستيتوت أوف هيلث” أن الماء الدافئ يزيد عملية التمثيل الغذائي بنسبة 40 بالمائة، ويعني ذلك حرق مزيد من السعرات الحرارية وإنقاص الوزن، لأن الجسم يقوم بتعديل حرارته ليعادل الماء الدافئ.

، وعند إضافة الليمون (الحامض) إليه في الصباح وتناوله على الريق تتحقق الفوائد التالية:

* تحصل على جرعة من فيتامين “سي” الذي يعزّز المناعة ويحمي من نزلات البرد.
* يساعد الليمون والماء الدافئ على الوقاية من حصى الكلى.
* عند تناول الماء الدافئ والليمون على الريق يفرز الكبد عصارته على معدة خاوية، ما يقلل من تراكم الدهون على الخصر.
* الماء الدافئ والليمون يقلل مخاط الأنف ويساعد على التخلص من الانسداد.
* تناول الماء الدافئ والليمون في الصباح باستمرار يحمي من الإمساك.
* الماء الدافئ والليمون في الصباح يحسن صحة الشعر وفروة الرأس.

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