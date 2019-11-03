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تعرف على ترتيب المملكة عربياً وعالمياً في مجال النقل البحري

تعرف على ترتيب المملكة عربياً وعالمياً في مجال النقل البحري
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، عن أن المملكة العربية السعودية تمتلك 284 سفينة تجارية بحرية؛ لتحتل بذلك المرتبة الثانية عربياً والـ 23 عالمياً؛ كأحد أكبر أساطيل النقل البحري في العالم.

ويشمل الأسطول 133 سفينة ترفع العلم الوطني السعودي، و151 تحمل علماً أجنبياً، متقدمة على دول كثيرة، مثل فرنسا وكندا وغيرهما.

وأشار التقرير إلى أن السفن التي تحمل العلم السعودي “133 سفينة” تصدّرت الوزن الإجمالي من “الحمولة الساكنة لأسطول النقل البحري السعودي الذي بلغ 18 مليوناً و92 ألفا و485 طناً” (71.18 %).

وتركز حسابات منظمة “أونكتاد” على حمولة الوزن الساكن للأسطول، وليس على عدده، وبذلك تتفوق السعودية على كثير من الدول؛ على رأسها فيتنام التي تمتلك 1020 سفينة وإيطاليا 692، والبرازيل 401، وفرنسا 35، وقبرص 300، والسويد 298سفينة.

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