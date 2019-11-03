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«العمل» توضح موقف «نقل الكفالة» على الشركات ذات الترخيص الصناعي

«العمل» توضح موقف «نقل الكفالة» على الشركات ذات الترخيص الصناعي
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن نقل الكفالة على الشركات والمنشآت ذات الترخيص الصناعي متوقف حاليا.

جاء ذلك في رد من الوزارة عبر حسابها الرسمي “خدمة العملاء” بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على استفسار بشأن الموعد المقرر لفتح نقل الكفالة على الشركات ذات الترخيص الصناعي والتي توقفت منذ شهر.

وأوضحت الوزارة أن نقل الخدمة إلى المنشآت الصناعية، موقوف مؤقتاً وسيتم إتاحة الخدمة خلال الفترة القادمة وفق معايير الاستحقاق.

وتتضمَّن إجراءات نقل الكفالة، وفقًا لوزارة العمل، الحصول على الموافقة بشأن نقل الكفيل من مكتب العمل، ثم مراجعة أحد من مكتب الجوازات؛ لتنفيذ المعاملة مع إتمام إجراءات عملية نقل الكفالة من كفيل إلى آخر إلكترونيًا؛ وذلك من خلال تقديم طلب النقل ثم الحصول على موافقة الكفيل الأول على طلب نقل الكفالة الجديد إلى الكفيل الثاني

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