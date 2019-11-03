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بالفيديو.. مجندة صهيونية تُطلق النار على فلسطيني أعزل بالقدس

بالفيديو.. مجندة صهيونية تُطلق النار على فلسطيني أعزل بالقدس
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تواصل – وكالات:

وثق مقطع فيديو متداول قيام مجندة صهيونية بإطلاق النار على شاب فلسطيني أعزل بالقرب من مدينة القدس المحتلة.

ووفقاً لـ”سكاى نيوز عربية”، فإن  الاعتداء وقع قبل عام ونصف بناءً على معلومات نشرتها قوة “حرس الحدود” الصهيونية التي تنتمي إليها المجندة، لكن جرى الكشف عن الفيديو قبل أيام، عندما أرسلت الجندية مقطع الفيديو إلى صديقها في رسالة طلبت فيها رأيه بشأن دقة تصويبها، ليرد صديقها “لقد كنت رائعة في التصويب”.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 26 ثانية، شاباً فلسطينياً لا يشكل أي تهديد، وهو يرفع يديه، حاملاً فيهما بطاقة هويته وحقيبة، طالباً السماح له بالمرور، ويُسمع في الفيديو عناصر القوة، وهم يصرخون على الفلسطيني، باللغتين العبرية والعربية، منها كلمة “روّح” بالعامية الفلسطينية، أي اذهب من هنا.

ولم يتضح طبيعة الإصابة التي لحقت بالشاب الفلسطيني، في حين أعلنت قوة حرس الحدود إنه جرى تسريح المجندة من الخدمة فوراً بعد الحادث، لكنها أعيدت إلى الجيش في وقت لاحق من أجل إكمال خدمتها.

 

 

 

 

 

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