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إجراء عاجل من «النيابة العامة» بحق مقيم عربي عنَّف ابنه جسدياً

إجراء عاجل من «النيابة العامة» بحق مقيم عربي عنَّف ابنه جسدياً
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تواصل – فريق التحرير:

قررت النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية ضد مقيم عربي عنَّفَ طفله جسدياً.

وتفصيلاً أصدرت النيابة العامة، بياناً قالت فيه: “تابعت وحدة الرصد في “النيابة العامة” بالمملكة مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه ظهور أحد الأطفال من إحدى الجنسيات العربية في إحدى مناطق المملكة ، وتعرُّض الطفل للعنف والإيذاء من قِبل والده، كما يظهر وجود كدمات وإصابات نوعية في جبهة الطفل وإحدى عينيه بفعل التعرُّض لعنف جسدي”.

وأضافت: “عقب التأكد من صحة المقطع تم تحريك الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة استناداً للمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (24/27/28) من ذات النظام، بعد التحقق من لمقطع وانطوائه على ما يوجب مباشرة الاختصاص، واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجاني، والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن”.

وتؤكّد النيابة العامة في هذا الصدد على تجريم الأنظمة النافذة المساس بما من شأنه إيذاء الأطفال أو تعنيفهم وأن مَن يرتكب مثل هذه الأفعال سيكون عُرضة للجزاء الرادع وفقاً للأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك.

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