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التفاصيل الكاملة لاكتتاب «أرامكو».. تحديد النطاق السعري للأسهم خلال 10 أيام
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تواصل- فريق التحرير :

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو ياسر الرميان عن موافقة هيئة السوق المالية السعودية على إدراج جزء من أسهم الشركة في السوق المالية السعودية “تداول”، مؤكداً أن اليوم بالغ الأهمية في المملكة.

وأضاف “الرميان” خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم الأحد، أن طرح أرامكو في التداول دليل على قدرة وعمق أسواقنا المحلية، ولن يتغير سعي أرامكو نحو الريادة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن شركة أرامكو تتبنى معايير عالمية في مجال الكفاءة، وتعزز الدور المحوري للمملكة في الاقتصاد.

وأوضح أن المحللين سيحددون النطاق السعري للسهم في شركة أرامكو خلال 10 أيام، وبعد تحديد سعر الاكتتاب بنحو خمسة أيام سيتم إدراج السهم في تداول، مشيراً إلى أن الفرصة مواتية لدخول مساهمين جدد واستفادتهم من قدرات أرامكو.

وأكد الرميان أن تراجع أسعار النفط دليل على نجاح أرامكو باستعادة الإنتاج المفقود بعد الهجمات، كما أن الحوكمة في السوق السعودية قادرة على حماية حقوق المساهمين.

وأشار إلى أنه لا يمكن تحديد تقييم الشركة في المرحلة الحالية، بينما سيتم تحديد نسبة وسعر الطرح بعد عملية بناء سجل الأوامر.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر: إن الشركة تقدم مستوى جديداً من الفرص للمواطنين والمستثمرين في حق التملك المباشر، والشركة هي الأكثر استقرارا في توفير الطاقة للعالم.

وأضاف الناصر خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، أن أرامكو أكبر شركة متكاملة في العالم للنفط الخام، وأنتجت خلال النصف الأول من عام 2019 (13.2) مليون برميل.

وأشار إلى أن احتياطي النفط المكافئ لشركة أرامكو يبلغ 204 مليارات برميل، وستتخذ الشركة من الطرح العام ركيزة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن أرامكو تلتزم بتوزيع أرباح على المساهمين لا تقل عن 75 مليار دولار سنويا حتى 2024، مؤكداً أن المملكة ستتنازل عن حقها في الأرباح 5 سنوات لدعم الشركة في حالة الضرورة.

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