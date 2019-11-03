هيئة السوق المالية توافق على طلب «أرامكو» لطرح أسهمها للاكتتاب

تواصل – الرياض:

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة أرامكو تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وسوف يتم الإعلان عن نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب.

وتتضمن نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

وتعتبر موافقة هيئة السوق المالية على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.