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مواطن يوثق بيع أغنام مريضة بمحايل عسير.. و«البلدية» ترد: سنتخذ الإجراءات اللازمة

مواطن يوثق بيع أغنام مريضة بمحايل عسير.. و«البلدية» ترد: سنتخذ الإجراءات اللازمة
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تواصل- عسير:

وثّق أحد المواطنين عبر مقطع فيديو بيع أغنام مريضة وهزيلة في سوق المواشي بمحايل عسير، مؤكدًا أنها تباع لمطاعم، وتقدم للمستهلك الذي قد يتعرض لأمراض مستعصية بسبب تناولها، فضلاً عما يمكن أن ينشأ عن ذلك من عدوى للأغنام السليمة.

وطالب المواطن الجهات المعنية بالتحرك لمنع دخول مثل تلك المواشي المريضة إلى السوق، ومحاسبة إدارة السوق.

وتعقيباً على المقطع، قال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع: إن بلدية محايل توضح أن متابعة مثل تلك الحالات تقوم بها لجنة سبق تشكيلها واعتمادها من المحافظة والبلدية والزراعة ومكتب العمل، وتقوم بزيارات ميدانية تصادر وتعدم ما يتم ضبطه بعد عمل المحاضر اللازمة، مؤكدًا أن اللجنة تتابع مثل هذه الظاهرة التي تمارس خلال الإجازة الأسبوعية.

وتابع “آل مصمع” قائلاً: “سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك، والتنسيق مع المحافظة بتكليف اللجنة بالوقوف على السوق خلال الإجازة، بما يضمن القضاء على ذلك وتطبيق النظام بحق المخالفين”.

ونفى “آل مصمع” صحة توزيع تلك الأغنام المريضة على المنادي والمطاعم، مشيرًا إلى أن الذبح يتم داخل المسلخ بإشراف مباشر من الطبيب البيطري الذي يقوم بالكشف على كل المذبوحات بالمسلخ قبل توزيعها على منافذ البيع للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي، في الوقت الذي يتم فيه متابعة المحلات التجارية والمطاعم والمنادي التي تمارس عملية بيع اللحوم من قبل المختصين بالبلدية بشكل يومي، والتي تصادر جميع اللحوم غير المختومة بختم المسلخ، وفق ما تنص عليه الأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الوزارة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفين.

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