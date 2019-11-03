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اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تُحذر من خطورة «الكبتاجون».. يُصيب بنزيف المخ والفشل الكلوي

اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تُحذر من خطورة «الكبتاجون».. يُصيب بنزيف المخ والفشل الكلوي
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تواصل – الرياض:

أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أن حبوب الكبتاجون تقود متعاطيها إلى ارتكاب أعمال العنف وتسبب عدم الاستقرار النفسي، وشحوب الوجه والشفتين، وكثرة الكلام وعدم ترابطه.

وأضافت أن من نتائج تعاطي حبوب الكبتاجون نزيف المخ والوفاة والتهاب الكبد الوبائي وقرحة المعدة وتساقط الأسنان، إضافة إلى أنها تدمر الأوعية الدموية وتسبب الفشل الكلوي ونقصًا بكرات الدم البيضاء وضعف مقاومة الأمراض، مؤكدة أنه من أعراض تعاطي حبوب الكبتاجون هي مرض الانفصام والعنف والعدوانية والشعور بالاضطهاد والبكاء من دون سبب.

يُذكر أن الكبتاجون مادة كيميائية منشطة تتبع مجموعة الإمفيتامينات تدمر الخلايا العصبية بالمخ وتؤدي للإصابة بالسكتة القلبية وهو مادة سمية تفرز عدة مواد تُحدث إعاقة مستديمة في الجسم مثل هرمونات الادرينالين والدوبامين والسوروتولين حتى بعد سحب الإمفتامين من الجسم، إضافة إلى أن من الأسماء الشائعة لحبوب الكبتاجون هي الأبيض وأبومسحة وأبو قوسين وأبو ملف.

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