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العثور على جثة متحللة في جبال «أبو جعالة» بجدة

العثور على جثة متحللة في جبال «أبو جعالة» بجدة
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تواصل- جدة:

تحقق شرطة محافظة جدة، ممثلة بمركز شرطة الجنوبية، في ملابسات العثور على جثة ملقاة على الأرض داخل منطقة أبو جعالة بين الجبال الوعرة جنوب المحافظة.

وذكرت مصادر أن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا من مواطن، أفاد فيه بوجود جثة ملقاة على الأرض بين الجبال في منطقة أبو جعالة، وبانتقال الجهات الأمنية للموقع اتضح العثور على جثة متحللة، تعود لرجل مجهول الهوية.

وأعدت الجهات الأمنية محضرًا بالواقعة، وسُلم ملف القضية لشرطة الجنوبية للتحقيق لمعرفة حيثيات القضية في أسباب ووقت وقوع الوفاة، وكشف هوية صاحب الجثة بحكم الاختصاص.

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