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«تويتر» يحظر حسابات قناة المنار اللبنانية التابعة لحزب الله

«تويتر» يحظر حسابات قناة المنار اللبنانية التابعة لحزب الله
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تواصل – وكالات:
قالت قناة المنار اللبنانية التابعة لحزب الله، أمس السبت، إن موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حظر معظم حساباتها على شبكته للتواصل، في خطوة اعتبرتها القناة “سياسية”.
وطال هذا الحظر حساب القناة الأساسي باللغة العربية، وباللغات الفرنسية والإنكليزية والإسبانية. وكتبت القناة على موقعها الإلكتروني أن “شبكة تويتر أقدمت على حظر معظم الصفحات الخاصة بقناة المنار عن منصتها وذلك بدون أي إنذار مسبق”.
وعلّق متحدث باسم تويتر على الأمر قائلا: “لا مكان في تويتر للمنظمات الإرهابية غير القانونية وللتطرف العنيف. لدينا تاريخ طويل في اتخاذ إجراءات إنفاذ قوية، بواسطة آلية تجمع بين الناس والشراكات والتكنولوجيا”، بدون أن يضيف مزيداً من التفاصيل.
وأدرجت الولايات المتحدة حزب الله على قائمة المنظّمات الإرهابية في العام 1997. ومنذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة ازدادت العقوبات الأمريكية على حزب الله.
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