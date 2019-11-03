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وفاة وإصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم في بيش

وفاة وإصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم في بيش
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تواصل – فريق التحرير:

تسبب حادث مروري مروع وقع بين حافلة تقل 53 عاملا وشاحنة، في وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين، وذلك على الطريق الدولي المحاذي لمحافظة بيش.

وباشرت الفرق الأمنية الموقع وقدم الهلال الأحمر الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفيات المجاورة لتلقي العلاج اللازم.

أوضح ذلك المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بالنيابة الرائد محمد بن حسن آل صمغان، وقال إن مركز التحكم والتوجيه بمحافظة بيش تلقى بلاغا عن اصطدام حافلة تقل 53 عاملاً وشاحنة على الطريق الدولي، وعلى الفور توجهت للموقع 3 فرق عملت على إخراج المصابين وفك المحتجزين.

وأضاف: أسفرت الحادثة عن وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين نقلوا إلى المستشفيات عن طريق الهلال الأحمر.

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