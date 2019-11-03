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توقعات «الأرصاد»: طقس مستقر على معظم مناطق المملكة اليوم

توقعات «الأرصاد»: طقس مستقر على معظم مناطق المملكة اليوم
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء صحو إلى غائمة جزئياً على جنوب غرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير، في حين يكون الطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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