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«شرطة منطقة القصيم» : المقطع المُتداول حول إيقاف مواطن لمخالفته لائحة الذوق العام غير صحيح

«شرطة منطقة القصيم» : المقطع المُتداول حول إيقاف مواطن لمخالفته لائحة الذوق العام غير صحيح
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تواصل – واس:

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، أنه لا صحة لما تم تداوله في مقطع فيديو عن إيقاف مواطن لمخالفته لائحة الذوق العام، موضحاً أن العقوبات المعتمدة لمخالفات لائحة الذوق العام نصت على معاقبة المخالف بالغرامات المالية ولم يشمل ذلك إيقافه.

وبيّن المتحدث الإعلامي أن إيقاف المواطن المشار إليه في مقطع الفيديو تم وفقاً لمقتضيات إجراءات قضيةٍ أخرى لا علاقة لها بما تم ذكره بمقطع الفيديو ، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من قام بتسجيل وترويج هذا المقطع وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

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