تعرَّف على أسباب ظُهور الهَالات السَوداء تحت العين وطُرق علاجها

تواصل – وكالات:

يؤكد الأطباء أن الإجهاد ليس هو السبب الوحيد لظهور الهالات السوداء تحت العين، بل هناك عوامل من نمط الحياة مثل قلة شرب الماء ونقص النوم، كما قد تتسبب ظروف صحية في هذا المظهر. ويمكنك من خلال التعرف على أسباب المشكلة تخفيفها، إلى جانب زيادة مدخلات الجسم من فيتامينات معينة، لتحسين مظهر البشرة وبشكل عام، والتخلص من الهالات السوداء.

أهم أسباب الهالات السوداء:

* يمكن أن تكون الهالات السوداء علامة على فقر الدم نتيجة نقص الحديد.

* ينتج الجسم المزيد من الميلانين في الجلد مع التقدم في العمر، وقد يسبب ذلك الهالات السوداء حول العينين.

* عوامل نمط الحياة، مثل كثرة وضع الزينة (الميك أب)، والتدخين، والكحول.

* الإفراط في التعرض للشمس من العوامل التي تؤدي لظهور الهالات السوداء.

يسبب نقص هرمون الغدة الدرقية اسمرار الجلد تحت العينين نتيجة احتباس الماء في جميع أنحاء الأنسجة حول العين.

* قد يشير ظهور الهالات السوداء إلى حالات صحية مثل الكبد الدهني، والتهاب الكبد.

* نتيجة قصر أو طول النظر تبذل عضلات العين جهداً زائداً ما يؤدي إلى فرط تجمع الأصباغ حول العينين.

العلاج بالفيتامينات. للتخلّص من الهالات السوداء تحتاج إلى زيادة مدخلات الجسم من: فيتامينات “سي” و”ك” و”إي” إلى جانب دهون أوميغا3 أو زيت السمك.