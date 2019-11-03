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تَعرَّف على حَجم مُخالفات الذَوق العام وأنواعها

تَعرَّف على حَجم مُخالفات الذَوق العام وأنواعها
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تواصل – الرياض:

شرعت الجهات المختصة في إنفاذ تطبيق الضوابط الخاصة بلائحة الذوق العام بالمملكة، بعدما وافق عليها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف والتي حددت 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية تتراوح بين 50 و6000 ريال.
وتشمل:
المخالفة، العقوبة لأول مرة، العقوبة في حال التكرار

 

1- التصرفات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفا ذا طبيعة جنسية، لأول مرة: 3000، وفي حال التكرار: 6000

 

2- رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية إذا اشتكى أحد سكان الحي من ذلك، شريطة أن لا يكون هناك موافقة مسبقة: 500 ـ 1000

 

3- تشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة: 1000 ـ 2000

 

4- عدم إزالة مخلفات الحيوانات الأليفة من قبل مالكها: 100 ـ 200

 

5- البصق، وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها: 500 ـ 1000

 

6- إشغال مرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة: 200 ـ 400

 

7- تجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة: 500 ـ 1000

 

8- ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة بحسب طبيعة كل مكان، وتكون قواعد اللباس في الأماكن العامة لزوار المملكة العربية السعودية وفق النموذج المعد لهذا الغرض: 100 ـ 200

 

9- ارتداء الملابس الداخلية وثياب النوم: 100 ـ 200

 

10- ارتداء ملابس في الأماكن العامة تحمل عبارات أو صورا أو أشكالا تخدش الحياء، أو الذوق العام: 100 ـ 200

 

11- ارتداء ملابس في الأماكن العامة تحمل عبارات أو صورا أو أشكالا فيها إثارة للعنصرية، أو النعرات، أو الترويج لتعاطي الممنوعات، أو الإباحية: 500 ـ 1000

 

12- الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على وسائل النقل وعلى جدران الأماكن العامة أو أي من مكوناته أو موجوداته دون ترخيص: 100 ـ 200

 

13- وضع عبارات أو صور على وسائل النقل فيها إثارة للعنصرية، أو الترويج لتعاطي الممنوعات أو الإباحية: 100 ـ 200

 

14- وضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون ترخيص: 100 ـ 200

 

15- إشعال النار في الحدائق والأماكن العامة في غير الأماكن المسموح بها: 100 ـ 200

 

16- التلفط بقول أو الإتيان بفعل في الأماكن: 100 ـ 200

 

17- تخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة لغير الحالات المستثناة التي تحددها الجهة المعنية: 50 ـ 100

 

18- استخدام الإضاءة المؤذية، كالليزر وما في حكمها في الأماكن العامة بما يؤذي أو يضر مرتاديها أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر: 100 ـ 200

 

19- تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم، أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها: 1000 ـ 2000. حسب “عكاظ”

 

 

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