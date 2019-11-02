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جدة.. إحالة أوراق «طِفلة الخطأ الطبّي بالليث» للهيئة الطبية الشرعية

جدة.. إحالة أوراق «طِفلة الخطأ الطبّي بالليث» للهيئة الطبية الشرعية
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تواصل – جدة:

أكدت “صحة جدة” أنها لن تتوانى في محاسبة من تسببوا في حادثة “طفلة الخطأ الطبي بالليث” في حال ثبت الخطأ، موضحة أنه تم إحالة كامل أوراق الحالة إلى الهيئة الطبية الشرعية للبت فيها.
 وقالت إدارة التواصل والعلاقات العامة بصحة جدة الإيضاح أن الطفلة أدخلت لمستشفى الليث إثر حادث مروري”.
 وأوضحت الإدارة أنه تم إسعاف الحالة وهي تعاني من كسر في الفخذ الأيمن، وجروح متفرقه في القدمين، وتم وضع الحالة الطبية على برنامج إحالتي كحالة طارئة، وقبولها بمستشفى شرق جدة، وفور وصول المريضة إلى مستشفى شرق جدة لاحظ الأطباء انتفاخاً بالقدم اليمنى، وفقدان الإحساس وضعف النبض، وهي من الحالات المعروفة لدى الأطباء، وتم التعامل من قبل الطبيب المعالج والفريق الطبي على الفور”.
وتابعت: “أدخلت الطفلة غرفة العمليات، وهي تعاني من كسر في الفخذ الأيمن وجروح في القدم اليسرى، وضعف في التروية للساق، ولدى المريضة تاريخ مرضي آخر فقد خضعت من خلاله إلى عملية زراعة للنخاع العظمي قبل عامين، وتعاني من أنيميا منجلية”.
وأضافت أن “الطفلة المريضة ما زالت منومة وتتلقى العلاج بمستشفى شرق جدة، وخضعت في الفترة السابقة إلى العديد من العمليات الجراحية؛ للحفاظ على الأعضاء المصابة للمريضة في المرحلة العلاجية الأولى، وعدد من الاستشارات الطبية من مختلف التخصصات، ووضعها الصحي في الوقت الحالي جيد، وعند الاستقرار الكامل للحالة سيتم استكمال البرنامج العلاجي من خلال عدد من العمليات في المرحلة الثانية من العلاج، بعد تحسن الجروح بشكل كامل، وحتى الآن ما زالت المريضة تتحسن بشكل تدريجي وبطيء جداً”.
وبينت: “تم تشكيل لجنة من قبل الشؤون الصحية بمحافظة جدة، والاطلاع على الملف الطبي للمريضة، والتأكد من الإجراءات التي تمت من قبل الطاقم الطبي في مستشفى الليث، وإذا اتضح وجود أي خطأ أو إهمال أو تقصير، ستحال كامل أوراق الحالة إلى الهيئة الطبية الشرعية للبت فيها”.
 يذكر أن  “صحة جدة” كانت قد فتحت تحقيقاً موسعاً حول حادثة اتهام ذوي طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً، مستشفى الليث العام، بالتسبب لها في خطأ طبي في إحدى قدميها، ومهددة بالبتر أو الشلل ما لم يتم تدارك الخطأ.
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