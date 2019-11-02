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بُشرى سارة من وزير الإسكان للمواطنين بشأن تملك المنازل

بُشرى سارة من وزير الإسكان للمواطنين بشأن تملك المنازل
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تواصل – الرياض:

أعلن وزير الإسكان ماجد الحقيل عن تمكين المواطنين الذين تملكوا منازلهم عن طريق البنوك في السنوات الماضية من الاستفادة من الدعم السكني عن طريق مبادرة «القرض العقاري القائم».
جاء ذلك عبر رسالة نصية تلقاها عدد كبير من المواطنين باسم وزير الإسكان الحقيل عبر الهاتف الجوال، متضمنة «مانسيناك..أبشرك بدعم قرضك العقاري القائم، أرجو التواصل مع زملائي على الرقم 199090».
وتناقل مغردون عبر حساباتهم في «تويتر» مقطع فيديو لأحد المستفيدين من القرض العقاري القائم، حيث أكد تلقيه رسالة نصية باسم الوزير ماجد الحقيل، معبرا عن سعادته الغامرة بالموافقة على قرضه القائم، حيث إنه يعمل على بناء منزل العمر، وقد حصل على قرض عقاري كبير، مقدما شكره للوزير الحقيل.
وتعد مبادرة «تحويل القرض القائم إلى تمويل مدعوم» إحدى مبادرات الإسكان التي تمكن المواطنين المسجلين في قوائم الانتظار في صندوق التنمية العقارية أو الوزارة، والحاصلين على تمويل عقاري قائم لدى جهات التمويل الخاصة، ومازالوا مستمرين في عملية السداد من الاستفادة من هذه المبادرة، الأمر الذي يساهم في تخفيض الأقساط الشهرية على المستفيدين عن طريق تحمل أرباح التمويل العقاري من الجهة الممولة. حسب “عكاظ”

 

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