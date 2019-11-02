«الغذاء والدواء» تُحذر من تعرُّض العين لأشعة الشمس.. وتقدم مواصفات النظارة الشمسية

تواصل – الرياض:

قالت هيئة الغذاء والدواء إن تعرض العين لأشعة الشمس مباشرة، قد يسبب مضاعفات خطيرة، ونصحت باستخدام النظارة الشمسية ذات الجودة العالية.

وحذرت من أن تعرض العين لأشعة الشمس بشكل مباشر ينتج عنه أيضا ضرر للقرنية، وتأثير سلبي على النظر، وعتامة وضبابية بعدسة العين، مع الضمور الشبكي البقعي، وأنه لحماية العين يجب استخدام النظارة الشمسية.

ونصحت الهيئة بعدم استخدام النظارة الشمسية ذات الجودة الرديئة لأنها تحتوي على صبغة سوداء فقط دون توفير أي خصائص لحماية العين، مضيفة أنه يجب أن تكون العدسات مستقطبة، لأن بها فلتراً يحمي العين من الوهج الناتج عن انعكاس ضوء الشمس على الأسطح.

وأنه يُستحسن أن تغطي النظارة محيط العين كاملا، وشراؤها من أماكن مرخصة مع وجود مختص بصريات للمساعدة، وأن تكون قادرة على امتصاص الأشعة فوق البنفسجية، وتحمي العين من الضوء المرئي بنسبة 75-90%.