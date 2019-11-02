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أمانة نجران تغرم مقاول 120ألف ريال بعد رصد عدة مخالفات

أمانة نجران تغرم مقاول 120ألف ريال بعد رصد عدة مخالفات
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تواصل – واس:

طبقت أمانة منطقة نجران لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق مقاول مخالف تابع لأحد الجهات الخدمية بالمنطقة مبلغ 120 ألف ريال, وذلك لمخالفته للاشتراطات الفنية والهندسية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية بالمنطقة والمتمثلة في عمله بدون تراخيص بلدية نظامية في موقعين بمدينة نجران.

وأكد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان على جميع الشركات والمؤسسات المنفذة للمشاريع مراعاة الاشتراطات وتطبيق المواصفات الفنية المطلوبة تجنباً لفرض الغرامات النظامية بحق المخالفين، مُبيناً أن المخالفات المرصودة على المقاول المخالف تمثلت في العمل بدون تراخيص بلدية ومخالفته للاشتراطات الفنية في موقعين بمدينة نجران.

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