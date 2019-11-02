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7 خطوات للتخلّص من الوزن الزائد بطريقة آمنة

7 خطوات للتخلّص من الوزن الزائد بطريقة آمنة
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تواصل – وكالات:

تعتبر الحمية الغذائية التي تسبب انخفاضاً سريعاً في الوزن غير عملية، لأن الجسم يستعيد الوزن المفقود مرة أخرى. أفضل طريقة هي اتباع عادات تغذية صحية، تساعد على ضبط الوزن تدريجياً.

للتخلّص من الوزن الزائد بطريقة آمنة ومتدرجة يمكنك اتباع النصائح التالية:

* أدخل المزيد من الخضراوات إلى صحنك.

* تناول المكسرات والفواكه معتدلة السكر كوجبات خفيفة بدلاً من رقائق البطاطس المقلية.

* احرص على شرب المزيد من الماء على مدار اليوم.

* لا تتناول الأرز الأبيض، وإنما البني، وبالمثل اجعل الأولوية للخبز الأسمر.

* تناول وجبة إفطار كبيرة وصحية في الصباح تحتوي على البروتين.

* قلل الأكل في المطاعم، واحرص على اختيار الوجبات الصحية عندما تأكل خارج البيت.

* احرص على تقدير عدد السعرات الحرارية في صحنك قبل أن تبدأ في تناول الطعام.

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