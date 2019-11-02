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نقل حالة طارئة للمُستشفى بسيارة مسرعة هل يُسقط المخالفة؟.. توضيح من «المرور»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الإدارة العامة للمرور الطريقة التي يجب اتباعها لكل من يشكو من ضبط مخالفة بحقه عن طريق أجهزة الرصد الآلي “ساهر”، وذلك ردا على سؤال مواطن ذكر أن “ساهر” صوّره مسرعاً أثناء نقله حالة طارئة.

وقال المواطن – في تغريدة لحساب المرور على تويتر –  إن سيره بسرعة زائدة عن الحدّ المسموح به كان لإيصال ابنه إلى المستشفى، متسائلاً عمّا إنْ كانت المخالفة ستسقط عنه أم لا.

جاء رد الحساب الرسمي للمرور أنه عليه مراجعة هيئة الفصل في المخالفات المرورية وتقديم التقرير الطبي الخاص بالحالة الطارئة، ما يفيد بأن الهيئة هي الموكلة بالنظر في إمكانية إسقاط المخالفة من عدمها.

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