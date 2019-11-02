«واثق» بوابة للحصول على بيانات السِجلات التجارية إلكترونياً

تواصل – الرياض:

دعت وزارة التجارة والاستثمار منشآت القطاع الخاص كافة إلى الاستفادة من عملية إتاحة تفاصيل بيانات السجلات التجارية للشركات والمؤسسات مجاناً عبر بوابة “واثق”، حيث بلغ عدد المستفيدين من تلك البيانات 402 مستفيداً من منشآت القطاع الخاص خلال المدة التجريبية للخدمة, التي انطلقت منتصف شهر “آيار” مايو 2019.

وتأتي هذه الخطوة دعماً من الوزارة لقطاع الأعمال للاستفادة من هذه البيانات إلكترونياً ضمن تطبيقاتها الذكية، وتعزيزاً لمبادرات تحفيز التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي في المملكة، إلى جانب تمكين القطاع الخاص ورفع موثوقية التعامل الإلكتروني بين المنشآت وللمساهمة في نمو الأعمال وخلق فرص جديدة للمنشآت بمختلف القطاعات. وتُعد بوابة المطورين “واثق” خدمة مقدمة من وزارة التجارة والاستثمار تتيح للمستفيدين الاستعلام عن جميع بيانات السجل التجاري للشركات والمؤسسات بتفاصيله مثل الاسم التجاري, حالة السجل وتاريخه, وبيانات النشاط، والعنوان، وحجم رأس المال, والتوزيع الجغرافي للأنشطة التجارية والعديد من البيانات الأخرى المتعلقة بالكيان التجاري.

كما تتيح خدمة “واثق” لعملائها إمكانية بناء خدمات WebServices خاصة بهم بشكل آلي حسب احتياج المنشأة واستخدامها مباشرة في تطبيقاتها حيث يتم الاستعلام الالكتروني عن البيانات من خلال رقم السجل التجاري للمنشأة.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن دعوتها للراغبين في الاستفادة من الحصول على البيانات الأساسية للسجل التجاري إلكترونياً من خلال الدخول على بوابة “واثق” (https://wathq.sa) والتسجيل بالباقة الأساسية المجانية واستلام الــ APIs الخاصة بذلك.

تجدر الإشارة إلى أن البيانات التي يتم إتاحتها مجاناً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تساعد على سهولة استخدامها آلياً وتعد بيانات ضخمة، حيث يبلغ إجمالي عدد السجلات التجارية القائمة الرئيسية والفرعية لجميع المنشآت (1،190،180) سجلاً تجارياً حتى نهاية العام 1440ه بنسبة نمو بلغت 5,53% مقارنة بالعام الذي قبله.