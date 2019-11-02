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«مقياس» يكشف عن أفضل الشركات في خدمات الإنترنت خلال الربع الثالث من 2019م

«مقياس» يكشف عن أفضل الشركات في خدمات الإنترنت خلال الربع الثالث من 2019م
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تواصل – واس:
كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن الشركات الأكثر تحسنًا في تقديم خدمات الإنترنت في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2019م، وذلك ضمن مؤشرات تقرير “مقياس”، الذي يهدف إلى رصد المستوى العام لجودة خدمة الإنترنت المقدمة في المملكة، ومدى تحسنه أو تراجعه، على نحوٍ ربعي.
وبحسب القياسات التي قام بها مستخدمو الإنترنت في المملكة من خلال تطبيق “مقياس” (www.meqyas.sa) على شبكات المتنقل، فإن شركة الاتصالات السعودية (STC) حققت أعلى متوسط لسرعة تحميل الإنترنت المتنقل بلغ 45.4 ميجابت في الثانية، كما حققت أفضل نسبة تحسن تصل إلى 22% مقارنة بالربع الماضي، بينما بلغ متوسط سرعة تحميل الإنترنت المتنقل لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) 38.8 ميجابت في الثانية، بنسبة تحسن تصل إلى 9.9%.
أما شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)؛ فقد شهد متوسط سرعة تحميل الإنترنت المتنقل لها تراجعًا، حيث بلغ 32.4 ميجابت في الثانية بنسبة انخفاض تصل إلى 1.5%.
وعلى صعيد جودة بث الفيديو لموقع يوتيوب YouTube؛ أظهر تقرير “مقياس” أن النسبة الأعلى مما يتم بثه عبر موقع يوتيوب YouTube في المملكة من خلال شبكات الإنترنت المتنقل وشبكات الإنترنت الثابت تتم بدقة الوضوح الكاملة Full HD، بنسبة 80% مما يبث عبر شبكات شركة (موبايلي)، و79% عبر شبكات شركة (STC)، و68% عبر شبكات شركة (زين).
يذكر أن الهيئة دشنت مبادرة “مقياس” في الربع الأول من عام 2018م، بهدف رصد جودة تجربة استخدام الإنترنت في المملكة، سعيًا لتحديد أوجه التحسين الممكنة والارتقاء بجودة خدمات الإنترنت، ولتعزيز التنافسية بين الشركات المقدمة للخدمات بما يصب في مصلحة المستخدمين.

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