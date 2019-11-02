الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

شرطة الشرقية تطيح بـ «لص المنازل».. ارتكب 10 جرائم سرقة بالدمام

شرطة الشرقية تطيح بـ «لص المنازل».. ارتكب 10 جرائم سرقة بالدمام

مزود بنصف كيلو ذهب.. طرح أغلى هاتف في العالم

مزود بنصف كيلو ذهب.. طرح أغلى هاتف في العالم

بالفيديو.. القبض على شاب هدد آخر بـ«رشاش» بعد احتجازه في مؤخرة سيارته

بالفيديو.. القبض على شاب هدد آخر بـ«رشاش» بعد احتجازه في مؤخرة سيارته

قرار عاجل من وزير العمل بشأن تنظيم فترة العمل الليلي وتحديد تعويضات الموظفين

قرار عاجل من وزير العمل بشأن تنظيم فترة العمل الليلي وتحديد تعويضات الموظفين

لبنان.. توقعات بتشكيل حكومة «مصغرة» يرأسها الحريري

لبنان.. توقعات بتشكيل حكومة «مصغرة» يرأسها الحريري
0

تواصل – وكالات:

توقعت مصادر لبنانية اليوم السبت، أن تكون الحكومة المقبلة مصغرة، مشيرة إلى أن سعد الحريري يبقى الاسم الأكثر ترجيحاً بلا منازع لإعادة تكليفه تأليف الحكومة.

ورجحت المصادر صدور الدعوة إلى الاستشارات اليوم السبت، على أن تجرى بعد غد الاثنين ليوم واحد.

وذكرت صحيفة “النهار” اللبنانية في عددها الصادر اليوم، أن المعلومات المتوافرة من قصر بعبدا أمس بشأن الاستشارات لتشكيل حكومة، تفيد بأنها إذا لم تحدد الاثنين المقبل فالثلاثاء على أبعد تقدير، لكن معلومات توافرت لاحقاً رجحت صدور الدعوة إلى الاستشارات اليوم على أن تجرى الاثنين ليوم واحد.

وحسب الصحيفة، أشارت المصادر المواكبة إلى أن الاتصالات التي يجريها الرئيس ميشال عون مستمرة والواضح أن التأليف والتكليف يسيران بشكل متوازٍ، ولو جرى الاتفاق على نوع الحكومة أي أن تكون سياسية أو تكنوقراط أو تكنوسياسية لكان حدد موعد الاستشارات النيابية.

واعتبرت أن تأخير موعد الاستشارات لا يشكل ثغرة، وأن من الأفضل التأخر في الدعوة إلى استشارات التكليف أياماً على أن يجري التكليف ويتأخر التأليف أشهراً، نظراً إلى التجارب السابقة في تشكيل الحكومات.

ولاحظت أنه لو تم اتفاق على حكومة تكنوقراط لكان أصبح واضحاً من سيكون رئيسها، متوقعة أن تكون الحكومة المقبلة مصغرة مع الإشارة إلى أن العدد النهائي للوزراء لم يتفق عليه.

ووفق الصحيفة، مع أن اسم سعد الحريري يبقى الأكثر ترجيحاً بل بلا منازع لإعادة تكليفه تأليف الحكومة، فإن المعطيات القائمة حول تكليفه لا تزال تشير إلى تعقيدات لا يستهان بها، لجهة شكل الحكومة وطبيعة الأولويات التي ستتولاها بعد “زلزال” الانتفاضة الشعبية المستمرة، والبرنامج الذي ستلتزمه، وهو أمر يعكس حقيقة هي أن المشاورات السرية جارية استباقاً للتكليف، على خلفية التشققات السياسية التي أحدثتها استقالة الحريري وحكومته.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بعد استقالة «الحريري».. أمريكا تدعو اللبنانيين للإسراع بتشكيل حكومة جديدة

بعد استقالة «الحريري».. أمريكا تدعو اللبنانيين للإسراع بتشكيل حكومة جديدة

إصابة 3 لبنانيين في تدافع بين المتظاهرين

إصابة 3 لبنانيين في تدافع بين المتظاهرين

زعيم ميليشيا «حزب الله» يهدد المتظاهرين ويلوح بـ«حرب أهلية» في لبنان

زعيم ميليشيا «حزب الله» يهدد المتظاهرين ويلوح بـ«حرب أهلية» في لبنان

قوات الأمن اللبنانية تعتقل عناصر من حزب الله بعد اشتباكات مع المتظاهرين

قوات الأمن اللبنانية تعتقل عناصر من حزب الله بعد اشتباكات مع المتظاهرين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الطوفان القادم 17
مقالات

الطوفان القادم 17

المزيد
المتعلقون
تدوينات حرة

المتعلقون

المزيد
عن المؤتمرات .. مرة أخرى
مقالات

عن المؤتمرات .. مرة أخرى

المزيد
خير سفراء لخير رسالة
مقالات

خير سفراء لخير رسالة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>