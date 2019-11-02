شرطة الشرقية تطيح بـ «لص المنازل».. ارتكب 10 جرائم سرقة بالدمام

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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية من الإطاحة بمواطن في العقد الثالث من العمر سرق عدد من المنازل.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورُّطه في سرقة عدد من المنازل.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بارتكاب (10) جرائم سرقة من منازل بمدينة الدمام، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وتؤكد شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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