«مدني الرياض» يتمكن من إنقاذ محتجزين داخل مصعد

تواصل – الرياض:

قال الأمير ناصر بن نواف، إنه احتجز مع أحد مرافقيه داخل أحد المصاعد بعد أن تعطل وهما على متنه، وسط محاولات من الدفاع المدني لإنقاذهما.

ونشر الأمير مقطع فيديو، يظهره يتبادل الحديث مع مرافقه وهما محتجزان داخل المصعد بينما رجال الدفاع المدني يحاولان إنزال المصعد، فيما قال الأمير: “قاعد ينزل كفو.. بيض الله وجهكم.. الحمد لله”.

وعلق الأمير ناصر بعد خروجهما من المصعد، بقوله: “الحمد لله أبشركم احنا طلعنا.. واحنا بخير وصحة وسلامة لكن جتنا كتمه الله يكفينا نعوذ بالله من يوم القيامة والقبر، والدفاع المدني والله ما قصروا، في البداية أنا قلت يطولوا وينهم؟ 10 دقائق ربع ساعة كانوا محضرين، وعندهم حالة ثانية بعد، الله يبيض وجوههم”.