وفاة وإصابة 8 أشخاص إثر تصادم حافلة بشاحنة في «بيش جازان»

تواصل – جازان:

توفي شخصان وأصيب ستة آخرون في حادث مروري مروع وقع على الطريق الدولي بمحافظة بيش في منطقة جازان، وذلك في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وتعود التفاصيل إلى أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بجازان، تلقت بلاغا يفيد بوجود حادث تصادم بين حافلة تقل ٥٣ راكبا وشاحنة على الطريق الدولي بالقرب من قرية السبخة التابعة لمركز قوز الجعافرة، فيما باشرت فرق الإسعاف موقع الحادث.

ونتج عن الحادث حالتا وفاة وإصابة ٦ أشخاص منهم ٣ إصابات حرجة، حيث نُقل المصابون إلى مستشفى صبيا وبيش لتلقي العلاج اللازم، فيما أودع المتوفيان ثلاجة الموتى بالمستشفى، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة.