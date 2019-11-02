10 ريالات رسوم على كل مسافر عبر المطارات الداخلية.. إعفاء 4 فئات

تواصل – وكالات:

تتجه الهيئة العامة للطيران المدني لفرض رسوم 10 ريالات على كل مسافر، كأجور استخدام المسافرين لصالات المطار والمرافق التابعة لها، وذلك لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية للمطارات وتحسين الخدمات، يبدأ تحصيلها أول يناير المقبل، مع إعفاء أربع فئات.

وألزمت هيئة الطيران المدني جميع شركات النقل الجوية الوطنية العاملة بمطارات المملكة بتحصيل 10 ريالات من كل مسافر قادم أو مغادر على الرحلات الداخلية بمطارات المملكة، كأجور استخدام المرافق، على أن يكون هناك تنسيق مباشر ما بين شركات الطيران العاملة بالمطارات والإدارات المالية بتلك المطارات لتحديد قيمة التسويات المالية المستحقة على التذاكر المبيعة، بحيث تكون أجور رسوم استخدام مرافق المطار مضافة إلى التذاكر الخاصة بالفترة 1 يناير 2020 وما بعدها، بحسب صحيفة “مكة”.

وسيتم مراجعة طلبات التسوية المالية بالتنسيق مع الإدارة المالية بالمطار والإدارة العامة للإيرادات بالهيئة العامة للطيران المدني للاعتماد، وفي حال تأخر سداد مستحقات أجور استخدام المرافق يحق لأي مطار في المملكة تطبيق الإجراءات النظامية على الناقلات الجوية بشكل مباشر.

وستخضع أجور استخدام مرافق المطارات للرحلات الداخلية للمراجعة، إما بالزيادة أو التخفيض، كل ثلاث سنوات، اعتبارا من أول يناير 2020، حسب معدلات التضخم أو الانكماش، وإدراج هذه الأجور في دليل الطيران السعودي.

الفئات المعفاة