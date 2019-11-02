ضبط مروجي خمور وإتلاف 252 عبوة مُسكرات قبل توزيعها بجدة (فيديو)

https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/465617/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D8%AE%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%B2%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9

تمكنت شرطة محافظة جدة من إلقاء القبض على ثلاثة مروجين للخمور وضبطت بحوزتهم الكمية المعدة للتوزيع.

وأوضحت شرطة جدة، أن المضبوطين من الجنسيتين الهندية والإثيوبية، وضُبط معهم 21 صندوقاً تحتوي على 252 عبوة، وجرى إحالة المتهمين الثلاثة إلى الجهات المختصة.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم مصادرة المضبوطات تمهيداً لإتلافها.