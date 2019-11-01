«STC» تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة بالرياض

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية «STC»، عن توفر وظائف إدارية شاغرة بالرياض.

وتحمل مسميات الوظائف المتاحة، “أخصائي تحليل أعمال، أخصائي تسويق، مشرف تسويق، أخصائي إعلام، ومشرف جودة، مشرف تحليل أعمال، مشرف مبيعات، مسؤول حسابات، ومدير حسابات رئيسي.”

ويشترط للتقديم على الوظائف المتاحة الحصول على بكالوريوس مناسب للمسمى الوظيفي الذي يتقدَّم إليه طالب الوظيفة، حيث يشترط لوظيفة «أخصائي تحليل أعمال»، الحصول على بكالوريوس في إدارة الأعمال، أو الاقتصاد، أو نظم المعلومات الإدارية، بينما يشترط للتقديم على وظائف «أخصائي تسويق، مشرف تسويق، أخصائي إعلام» الحصول على بكالوريوس في إدارة الأعمال، أو التسويق، أو العلاقات العامة، أو التسويق الرقمي.

وتتطلب وظيفة «مشرف جودة»، الحصول على بكالوريوس أو ماجستير في إدارة الأعمال أو الهندسة أو أي تخصص ذي صلة، فيما يشترط لوظيفة «مشرف تحليل أعمال»، الحصول على بكالوريوس أو ماجستير في إدارة الأعمال، أو الاقتصاد، أو نظم المعلومات الإدارية، بينما يشترط لوظائف «مشرف مبيعات، ومسؤول حسابات، ومدير حسابات»، الحصول على بكالوريوس في المبيعات والتسويق أو أي تخصص ذي صلة، ويكون التقديم لجميع الوظائف عبر الرابط (اضغط هنا)