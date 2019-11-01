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بالانفوجراف.. تعرّف على الفرق بين الإقامة المميزة وتأشيرة المستثمر

بالانفوجراف.. تعرّف على الفرق بين الإقامة المميزة وتأشيرة المستثمر
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح مركز الإقامة المميزة اليوم الجمعة الفرق بين الإقامة المميزة وتأشيرة المستثمر، وهل يسمح لأي منهما التملك ومزاولة العمل التجاري أو العمل القطاع الخاص؟.

وقال المركز، في إنفوجرافيك نشره عبر موقعه الرسمي، إن التقديم على الإقامة المميزة متاح للأشخاص الطبيعيين، ولا يرتبط حاملها بكفيل.

ويحق لحامل الإقامة المميزة العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها بحرية ومزاولة الأعمال التجارية وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي، كما يحق له امتلاك العقارات باسمه.

بينما يشترط لتأشيرة المستثمر أن يملك المتقدم عليها كياناً اعتبارياً “منشأة” وتكون هي الكفيل له، ولا يحق لحامل إقامة مستثمر العمل في منشآت القطاع الخاص.

ولا يحق لحامل تأشيرة المستثمر امتلاك العقارات باسمه الشخصي بل من خلال المنشأة ولغرض محدود.

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