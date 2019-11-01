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شرطة حائل تضبط قائد حافلة مدرسية متهور عرض حياة الآخرين للخطر (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة حائل من القبض على قائد حافلة متهور قادها بسرعة جنونية، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري، بأنه وبالإشارة لما تم تداوله عن قيام سائق حافلة بقيادتها بسرعة عالية وتهور باتجاه طريق حائل العلا مشكلا خطرا كبيرا على مستخدمي الطريق، وذلك مساء يوم الاثنين الموافق 1441/2/29هـ، فقد تمكنت دوريات أمن الطرق من متابعته والسيطرة على الحافلة والقبض على سائقها.
وأضاف أن سائق الحافلة مواطن بالعقد الخامس من العمر، وتم القبض عليه دون أن يترتب على ذلك تعرض أحد من مستخدمي الطريق أو رجال الأمن لأي أذى – ولله الحمد-، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
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