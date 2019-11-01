إسلام 20 مقيماً فلبينياً على يد بائع تمور.. تعرّف على القصة كاملة

تواصل- فريق التحرير:

دفع حُسن خُلق وافداً سودانياً يدعى”مرتضى متوكل بيرم” يعمل في توزيع التمور إلى اعتناق 20 مقيماً فلبينياً الإسلام بتوفيق من الله ثم بمجهود منه.

واحتفل المواطنون بهذا الشاب السوداني عبر موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”، وذكروا بعض التفاصيل الخاصة عنه وعن كيفية إقناع هذ العدد من العاملين بدخول الإسلام.

وقال أحد المغردين على موقع تويتر: “مرتضى إنسان عادي لكنه شخص طيب المعشر وحسن الخلق وطيب القلب هذه الصفات جعلت العاملين الفلبينيين يندهشون منه ويحاولون التعرف عليه من قرب حيث كان يسلفهم المال ويتودد إليهم ويتفقد مرضاهم”.

وأضاف أنه عندما يجد أحد الأشخاص يواجه مشكلة يبادر بحلها، وهذه الشيم دفعتهم للسؤال عن سر هذه القيم الحميدة فبدأ يتحدث معهم عن الإسلام وأن الدين المعاملة وأعطاهم عدد من الكتب المبسطة عن الإسلام، وبعدها قرروا اعتناق الإسلام على يديه اليوم الجمعة في أحد المساجد.