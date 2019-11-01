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تعثر مشروع جسر معلق للمشاة بـ«شرائع مكة».. و«الأمانة» تكشف السبب

تعثر مشروع جسر معلق للمشاة بـ«شرائع مكة».. و«الأمانة» تكشف السبب
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تواصل – فريق التحرير:

شكا أهالي مخططات شرق بشرائع مكة المكرمة، من تعثر مشروع إنشاء جسر معلق للمشاة على طريق عمر قاضي 64 بالشرائع؛ من جديد، بسبب وجود مسارات شبكة بنية تحتية تعيق عمل المشروع.

وجاء تعثر المشروع بعدما استبشر الأهالي بعزم أمانة العاصمة المقدسة على تنفيذه عقب خمس سنوات من التعثر.

وكانت الأمانة قد أعلنت عن استلام الشركة المنفذة للموقع قبل ثمانية أشهر، والانتهاء الفعلي 9/8/1441 وبقيمة 5.358.040 ريالاً، إلا أن ذلك لم ينفذ على أرض الواقع.

وطالب الأهالي أمانة العاصمة المقدسة بإيجاد حلول جذرية لإتمام تنفيذ الجسر المعلق للمشاة للحد من حوادث الدهس.

وعلق المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمر قندي، بقوله “إن المشروع متعثر بسبب تصريح الحفريات؛ نظراً لوجود مسارات شبكة بنية تحتية للخدمات، منها الكهرباء، تعيق عمل المشروع، مؤكدا أنه جار العمل على التنسيق مع الجهات الخدمية لاستخراج التصريح واستكمال العمل.

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