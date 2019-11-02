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«رويترز» تكشف مخطط إيران لمنع الإطاحة برئيس وزراء العراق

«رويترز» تكشف مخطط إيران لمنع الإطاحة برئيس وزراء العراق
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تواصل – وكالات:

أكدت مصادر عراقية أن إيران تدخلت لمنع الإطاحة برئيس الوزراء عادل عبد المهدي وسط المظاهرات التي تفجرت منذ أسابيع احتجاجاً على أداء الحكومة، وفقاً لـ “رويترز”.

وأضافت المصادر، أن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر كان قد طالب هذا الأسبوع بأن يدعو عبد المهدي لانتخابات مبكرة لتهدئة أكبر احتجاجات شعبية يشهدها العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بصدام حسين عام 2003. وتأججت المظاهرات وسط غضب من الفساد والمصاعب الاقتصادية الواسعة.

وحث الصدر منافسه السياسي الرئيسي هادي العامري الذي يقود تحالف الفتح، وهو تحالف مدعوم من إيران يمثل أبرز قيادات الحشد ويمتلك ثاني أكبر عدد من مقاعد البرلمان، على المساعدة في الإطاحة بعبد المهدي.

وأشارت المصادر، إلى أن اجتماع سري عقد ببغداد يوم الأربعاء، شهد تدخل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني وطلب من العامري وقيادات الحشد الاستمرار في دعم عبد المهدي حسبما ذكرت خمسة مصادر على دراية بما دار في الاجتماع”.

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