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عائلة سعودية تدفع 3 آلاف ريال لمقيمة عربية تعويضاً عن «قطة»

عائلة سعودية تدفع 3 آلاف ريال لمقيمة عربية تعويضاً عن «قطة»
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 تواصل – فريق التحرير:

دفعت عائلة سعودية بمحافظة الخبر مبلغ وقدره 3 آلاف ريال، لامرأة من جنسية عربية، كتعويض عن قتل طفل العائلة البالغ من العمر 5 سنوات لقطة صغيرة.

وقالت والدة الطفل أم علي وفقاً لـ”الوطن” إنها ذهبت برفقة طفلها الصغير لتحتسي القهوة مع جارتها، مبينة أنه أثناء جلوسهن فوجئت بطفلها يسحب قطة بحبل مربوط في عنقها.

وتابعت “أم علي” أنها وجارتها تفقدتا القطة وتبين أنها ماتت، وعندها دخلت صاحبة المنزل في نوبة من البكاء والتشنج، وطلبت منها وطفلها مغادرة المنزل فوراً، لافتة إلى أنها حاولت تهدئتها إلا أنها لم تستجب مما اضطرها للخروج مع ابنها من المنزل.

وأضافت أنها أخبرت زوجها بالواقعة، ووعدها بشراء قطة بديلة، إلا أن صاحبة القطة رفضت، مبينة أن قطتها من نوع “شيراز” وتعيش معها منذ 4 سنوات وأنها لن تقبل بأقل من 10 آلاف كتعويض، وبعد مفاوضات وتدخل من زوجها وافقت على قبول مبلغ 3 آلاف ريال كتعويض عن قطتها.

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