شاهد.. استخدام هذه التقنية لرصد حضور وانصراف الطلاب بـ«الهفوف»

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تواصل- فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول تركيب مدرسة متوسطة بالهفوف في المنطقة الشرقية، نظام بصمة الوجه، لتسجيل حضور وانصراف الطلاب، تمهيداً لتطبيق النظام بدءاً من الأحد المقبل.

وأوضح مصور المقطع بداخل مدرسة البندرية المتوسطة، أن النظام يبدأ تسجيل حضور الطالب عند السابعة صباحاً، وفي حال عدم قيام الطالب بالتبصيم يتم آلياً إرسال رسالة نصية لولي الأمر تفيده ببدء الطابور في غياب ابنه، وعند 7:15 تُرسل رسالة أخرى تفيد بانتهاء الطابور وعدم حضور الطالب، وعند الثامنة ترسل رسالة ثالثة تفيد ولي الأمر بتغيب ابنه.

وأضاف أنه يلزم النظام الطالب بالتبصيم مرة أخرى لتسجيل الخروج عند نهاية اليوم الدراسي، وفي حال عدم تبصيمه ستصل رسالة لولي أمره تفيد بهروب ابنه من المدرسة، وكذلك يلتزم الطالب بالتبصيم عند الاستئذان.

 

 

 

 

 

 

 

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