«أرامكو» تجني 211 ألف دولار في الدقيقة.. تحديد موعد «الاكتتاب» الأولي

تواصل – وكالات:

حققت شركة أرامكو السعودية، خلال العام الماضي أرباحاً صافية تقدر بنحو 111.1 مليار دولار، وفقا لوكالة “رويترز”.

وفي هذا السياق، طرح موقع “روسيا اليوم” سؤالاً عما تجنيه الشركة في الدقيقة الواحدة خلال عام 2018، موضحاً أنه عند احتساب ذلك تبين أن جوهرة تاج الاقتصاد السعودي حققت نحو 304 ملايين دولار في اليوم خلال العام الماضي، وهو ما يشكل قرابة 211 ألف دولار في الدقيقة الواحدة.

يذكر أن أرامكو تعد، الشركة الأكثر ربحاً في العالم، وأرباحها تتجاوز أرباح “إكسون موبيل”، أكبر شركة نفط بالعالم مدرجة في البورصة.

ومن المقرر أن يُعلن عن عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهم “أرامكو” الأحد المقبل، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرغ”.