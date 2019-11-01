«المالية»: الحكومة نفذت عدة مبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في مناطق المملكة (صور)

جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في مناطق المملكة (صور)

نائب وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء مكافآت الطلاب الجامعيين (فيديو)

نائب وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء مكافآت الطلاب الجامعيين (فيديو)

صحة الطائف تنفي انتشار حالات لـ«أنفلونزا الخنازير».. وتناشد المواطنين اتخاذ هذا الإجراء

صحة الطائف تنفي انتشار حالات لـ«أنفلونزا الخنازير».. وتناشد المواطنين اتخاذ هذا الإجراء

مصادر: قرار جديد بشأن الطالب المتورط في وفاة زميله بجدة

مصادر: قرار جديد بشأن الطالب المتورط في وفاة زميله بجدة

«المالية»: الحكومة نفذت عدة مبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية

«المالية»: الحكومة نفذت عدة مبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة المالية أن الحكومة نفذت العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية بهدف تنويـع موارد الدولة للحد من تقلبات الإيرادات العامة.

وأوضحت الوزارة، في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة الذي أعلنته اليوم، أن من أهم هذه المبادرات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والمقابل المالي على الوافدين، والضرائب الانتقائية (التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة).

وأشارت المالية إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت في نمو الإيرادات غير النفطية بشـكل ملحـوظ، بالإضافة إلـى إجـراءات التصحيـح التدريجـي لأسعار الطاقـة المحليـة مـن خلال ربـط المنتجـات بأسعار المرجعية التي من أهدافهــا ترشـيد اسـتخدام الطاقــة.

وأضافت الوزارة أن الحكومة قامت أيضا بتنفيـذ عــدد مــن الإصلاحات فـي العـام الحالـي 2019م مـن أهمهـا، تخفيـض حـد التسـجيل الإلزامي فـي ضريبـة القيمـة المضافـة، والزيـادة المعتمـدة للمقابـل المالـي علـى الوافديـن، والضريبـة الانتقائية علـى المشـروبات المحلاة، وتحصيـل مبالـغ من تسـويات زكاة البنوك وتسـويات قطــاع الاتصالات.

وأضافت أن هـذه الإصلاحات أيضاً عزّزت الإيرادات غيـر النفطيـة بشـكل ملحـوظ، حيـث بلـغ متوسـط الإيرادات غيـر النفطيـة قبـل الإصلاحات (منـذ العـام 2012م إلـى العـام 2016م) حوالـي 140 مليار ريال، بينمــا تضاعــف متوســطها بعــد الإصلاحات (منــذ العــام 2017م إلــى العــام 2019م) إلــى حوالــي 288 مليــار ريــال.

يذكر أن المالية أعلنت في بيانها  التمهيدي أن إجمالي النفقات لهذا العام 2019 يُقدّر بنحو 1,048 مليار ريال، حيث تستهدف الحكومة تحقيق الانضباط المالي، وتعزيز الاستقرار المالي كركيزتين للنمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط. كما تُقدّر الإيرادات المتوقعة بنحو 917 مليار ريال، أي بنمو نسبته 1.2% عن العام السابق، حيث يتوقع ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي لتصل إلى حوالي 16% في نهاية العام 2019م مقابل 7% فقط في العام 2012م، و من المتوقع انخفاض العجز في الميزانية للسنة المالية الحالية 2019م ليبلغ حوالي 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق.

ومن المقدر أن تبلغ النفقات في العام المالي القادم 2020م نحو 1,020 مليار ريال، مع استمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق دون الإخلال بمسار تنفيذ الخطط الهادفة للتنويع والتحول الاقتصادي، وأن تبلغ الإيرادات نحو 833 مليار ريال، وأن يبلغ عجز الميزانية نحو 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد وزير المالية محمد الجدعان أن ميزانية العام المالي 2020م مستمرة بتنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص عمل للمواطنين، وفي هذا الصدد، بلغ عدد مبادرات تحفيز القطاع الخاص المقدمة حالياً 22 مبادرة من خلال تقديم الدعم النقدي والالتزامات والضمانات المالية للتمويل، وذلك عن طريق الجهات الحكومية المنفذة لها مثل وزارة المالية، ووزارة الإسكان، والهيئة العامة للاستثمار وغيرها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بيان تمهيدي لميزانية المملكة.. 833 مليار ريال إيرادات وتريليون و20 مليار نفقات

بيان تمهيدي لميزانية المملكة.. 833 مليار ريال إيرادات وتريليون و20 مليار نفقات

وزير المالية: سجلنا خلال العام الجاري أكبر عدد من تراخيص الاستثمارات الأجنبية

وزير المالية: سجلنا خلال العام الجاري أكبر عدد من تراخيص الاستثمارات الأجنبية

«الخدمة المدنية» تُكمل الربط الإلكتروني مع «المالية».. قاعدة بيانات موحدة وموثقة

«الخدمة المدنية» تُكمل الربط الإلكتروني مع «المالية».. قاعدة بيانات موحدة وموثقة

«المالية» تعلن أسماء المرشحين على وظائفها الإدارية.. التفاصيل ورابط الاستعلام

«المالية» تعلن أسماء المرشحين على وظائفها الإدارية.. التفاصيل ورابط الاستعلام

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

المتعلقون
تدوينات حرة

المتعلقون

المزيد
عن المؤتمرات .. مرة أخرى
مقالات

عن المؤتمرات .. مرة أخرى

المزيد
خير سفراء لخير رسالة
مقالات

خير سفراء لخير رسالة

المزيد
إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>